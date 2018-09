Ladri di rame arrestati a Galliate dai carabinieri di Biandrate alle prime luci del giorno di oggi, domenica 16 settembre.

Tre ladri di rame sono stati arrestati verso le 5 di questa mattina, domenica 16 settembre, dai carabinieri della stazione di Biandrate. I tre si erano intrufolati in un capannone industriale in via Monte Grappa, dal quale erano riusciti a sottrarre circa 250 chilogrammi di cavi di rame. Un cittadino però si è accorto di quanto stava accadenndo e ha chiamato il 112. I militari sono intervenuti dalla stazione di Biandrate: hanno intercettato l’auto sulla quale i tre stavano fuggendo e hanno restituito la refurtiva al legittimo proprietario. I tre ora sono in attesa del processo per direttissima.