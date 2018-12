Malore in strada ieri sera: a nulla sono valsi i soccorsi giunti tempestivamente sul posto. La tragedia a Sesto Calende.

Malore in strada

Un uomo è stato trovato in fin di vista in via Martiri della Libertà a Sesto Calende ieri sera, giovedì 6 dicembre 2018. I soccorritori giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo essendo in arresto cardiaco ma per lui non c’è stato nulla da fare. Si suppone che la vittima abbia avuto un malore e poi, cadendo, abbia successivamente battuto il capo sull’asfalto.

Chi è la vittima

Si tratta del 52enne Claudio Costa per anni residenti a Castelletto Ticino e da poco trasferitosi a Sesto Calende. L’uomo era molto noto nel paese novarese dato che aveva partecipato a molte edizioni del “Torneo della Chiesetta”: a Castelletto vivono infatti molti suoi parenti.