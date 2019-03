Massino dice addio a Giovanni Rossi, era una delle colonne del paese ed è stato l’ultimo testimone di un mondo che rischia di scomparire.

Massino dice addio a Rossi

Passano gli anni e pian piano Massino perde le sue colonne, quei personaggi che rappresentano gli ultimi testimoni di un mondo contadino che ormai non c’è più. Dopo una vita infaticabile di lavoro, anche la sua forte fibra ha infatti dovuto arrendersi. Da qualche mese la salute era divenuta incerta e malgrado l’assistenza amorevole della moglie Itala e dei figli, lunedì 4 marzo all’età di 88 anni, si è spento Giovanni Rossi, ultimo degli autentici contadini di Massino.

Un uomo forte e determinato

Era un lavoratore della terra a 360 gradi. Giovanni Rossi era un uomo coriaceo, molto determinato nell’affrontare le avversità della vita e le difficoltà organizzative di un’azienda agricola sempre in espansione. Nel sentire il racconto della sua vita lavorativa e della sua gioventù ci si rendeva conto che proveniva da un mondo che non esiste più. Un mondo che oramai pochi ricordano e conoscono. “Conversando – dicono gli amici – raccontava infatti che fin dai 13 ai 15 anni era stato ingaggiato come carrettiere da un grande commerciante di legname ed assieme ad altri due suoi coetanei, trasportava legna, sei giorni la settimana, dai boschi delle valli dietro San Salvatore al deposito in Massino dove poi il proprietario Motta costruì l’omonimo albergo. In seguito, si dedicò totalmente e per tutta la vita, alla lavorazione e alla coltivazione della terra di famiglia. Nel 1952 fu il primo agricoltore di Massino a dotarsi della falciatrice a motore e ogni anno, fino all’età di 86 anni, il taglio della fienagione è sempre stata una sua mansione. Dopo l’acquisto nel ‘56 del primo trattore , l’azienda è cresciuta e si è modernizzata”.

Il passaggio all’allevamento

Con l’entrata in azienda negli anni ‘80 del figlio Gian Paolo e la conversione verso l’allevamento delle vacche da latte, molto è cambiato. Un successo e un traguardo del quale Rossi andava giustamente fiero. “Visti anche i significativi riconoscimenti e premi – continuano gli amici – che conseguiva ogni qualvolta partecipava alle Fiere delle vacche. Moltissimi nel Vergante e nel Cusio conoscevano e stimavano Giovanni e molti si uniscono in questo affettuoso saluto”. Giovanni Rossi lascia la moglie Itala, i figli Gian Paolo e Antonella con le rispettive famiglie ed i nipoti Jhonatan e Tommaso.