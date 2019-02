Minorenne scomparsa: ricerche in corso in tutto il Piemonte. Si tratta di Valentina, 17 anni, ospite di una comunità a Montiglio Monferrato. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Non si hanno più notizie di Valentina, 17 anni, da sabato quando si è allontanata dalla comunità in cui era ospite. Non ha con sé cellulare né documenti. Valentina è alta 1 metro e 50 e al momento della scomparsa indossava abbigliamento scuro e scarpe bianche. Fra i segni distintivi piercing al naso, alla lingua e dilatatore al lobo dell’orecchio destro. Chiunque avesse notizie utili a ritrovarla si rivolga alle forze dell’ordine. Del caso se ne sta occupando anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”.