L’hanno trovato oggi, domenica 20 gennaio: era morto da un mese l’anziano rinvenuto nel suo appartamento in via Massara.

Trovato senza vita in via Massara

Un uomo di 71 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento in via Massara. Il ritrovamento è stato effettuato oggi, domenica 20 gennaio. Secondo le prime informazioni il 71enne era morto da un mese. Il suo corpo sarebbe stato, al momento del ritrovamento, mummificato. L’uomo abitava in un alloggio dell’Atc, al terzo piano di una palazzina in gestione all’agenzia territoriale per la casa di via Massara. A chiarire le cause della morte sarà un’autopsia.