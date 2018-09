Oleggio Castello: cade in motorino mentre va a scuola. Solo una botta per la 16enne. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it.

Oleggio Castello: la ragazza sta bene

Lunedì è intervenuta la Polstrada di Borgomanero a Oleggio Castello per soccorrere una 16enne che stava andando a scuola in motorino. La giovane di Invorio in una curva dell’ex statale Biellese ha perso il controllo del ciclomotore cadendo. All’arrivo degli agenti la giovane ha chiesto di andare a scuola, è stata tranquillizzata e sono stati avvisati i genitori. Per lei solo una botta alla caviglia e presto potrà tornare tra i banchi.