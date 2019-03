“Papà era una forza della natura” Il ricordo di Gaetano Smedile morto in un incidente a Castelletto Ticino.

Gaerano Smedile

Una notizia che ha scioccato tutto l’Aronese e il Vergante. Non ci sono altre parole per commentare l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 febbraio, quando il camion guidato da Gaetano Smedile si è rovesciato sul fianco in autostrada, non lasciando scampo al conducente, che è stato trovato dai soccorritori

senza vita.

Non sono ancora state stabilite le cause che hanno portato alla morte di Gaetano Smedile, 53 anni, residente a Colazza e impiegato come autotrasportatore in una azienda di Invorio. Originario di Messina, Smedile si era trasferito al Nord con la sua famiglia circa tre anni fa. In paese e nella zona del Vergante abitano infatti

anche la moglie Grazia e i tre figli Mariacristina, Giuseppe e Silvia, i generi Giorgio e Domenico e la nuora Luciana.

I ricordi della figlia Silvia sul Giornale di Arona in edicola.