Paura a Castelletto: a fuoco il tetto di una casa e anche l’interno è stato danneggiato.

Paura a Castelletto

Una squadra dei vigili del fuoco di Arona con il supporto di un’autoscala dal comando di Novara e di una squadra dal distaccamento volontari di Romagnano sono intervenuti oggi pomeriggio, martedì 19 febbraio 2019, a Castelletto sopra Ticino in via Caduti della libertà alle 14.30 per l’incendio di un tetto.

L’intervento della squadra è valso allo spegnimento dell’incendio in atto.

Non ci sono stati feriti.

L’edificio monofamigliare a un piano ha avuto danni sull’intero tetto danneggiando anche il primo piano.