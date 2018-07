Percorso vita a Invorio: inaugurazione in vista per il nuovo sentiero che farà bene alla mente e al corpo.

Percorso vita in arrivo a Invorio

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo percorso vita. Sabato 21 luglio, alle 10.30, sarà presentato infatti il percorso realizzato sul sentiero che da via Curioni all’altezza della rotonda di via Dell’Usellino conduce all’imbocco di via Vergante. “Siamo particolarmente lieti – ha commentato il sindaco Roberto Del Conte – di portare a compimento questo progetto per coniugare la necessità di ripristinare un sentiero in prossimità del centro del nostro bel paese con l’opportunità di promuovere l’attività ginnica, con facile accesso per grandi e piccini. Uno spazio in cui poter conciliare la ginnastica dolce, grazie a specifici attrezzi con panellenistica specializzata, e un ambiente di pregio, nel verde del nostro territorio, per recuperare il nostro rapporto quotidiano con la natura”.

Una palestra naturale nella natura

Il progetto si trasforma quindi in una palestra naturale. “Perché – aggiunge Laura Thiella, consigliera di maggioranza responsabile del progetto – dedichiamo dedicare a Giovanni questo percorso vita per ricordarlo nel sorriso, nella gioia di vivere, nell’entusiasmo brillante della sua giovinezza”. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con cardiologi, dietisti e laureati in scienze motorie. Il recupero del sentiero è inoltre inserito nel solco dell’opera di realizzazione di «un sentiero da favola», un percorso didattico a Invorio Superiore dedicato a bambini e famiglie che il Comune spera di poter concludere nel secondo semestre del 2018.