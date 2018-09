Pompieri trovano cadavere in una casa di via Aronco a Castelletto Ticino: si tratta di un signore anziano.

Pompieri trovano cadavere

Oggi, mercoledì 19 alle 13.15 circa, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta a Castelletto Sopra Ticino in via Ronco per un soccorso a persona.

Giunti sul posto gli operanti sono entrati in un appartamento dove, gli stessi, nella cucina hanno trovato riverso a terra senza vita un signore anziano. Sul posto 118, con con ambulanza di base e medicalizzata per constatare il decesso e Polizia Locale di Castelletto Ticino.