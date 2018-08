Precipita escursionista di 75 anni sul Rocciamelone: dopo un intervento di soccorso durato ben sei ore, la donna è stata ricoverata in codice rosso al Cto.

Precipita escursionista di 75 anni: è grave al Cto

Un’anziana escursionista è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Cto di Torino. Ieri mattina era precipitata mentre saliva sul Rocciamelone, una cima di 3538 metri posta confine tra la Valle di Susa e la Valle di Viù. Molto lungo e complesso l’intervento di soccorso portato a termine in almeno sei ore dagli operatori del Soccorso alpino e speleologico Piemontese. Una squadra ha raggiunto a piedi la donna infortunata, trasportandola a valle fino al rifugio Ca’ d’Asti. Qui è stata caricata a bordo dell’elicottero del 118 è portata all’ospedale di Susa per una prima stabilizzazione. La donna è poi stata trasferita d’urgenza al Cto, dove le è stato assegnato un codice rosso.