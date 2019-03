Rapina al Market di Gattico: “Dammi i soldi e non muoverti”. E’ successo ieri pomeriggio, giovedì 28 marzo 2019.

Rapina al Market di Gattico

Grande spavento ieri pomeriggio verso le 16.15 al market di Gattico. Consuelo Vicari, titolare assieme alla famiglia dell’attività, si è trovata davanti a due ladri armati di pistola.

Il racconto

“Erano in due, uno è rimasto fuori mentre l’altro è entrato ed è venuto in zona casse. Quando sono arrivata in cassa per servire dei clienti lui si è avvicinato e mi ha intimato di aprire la cassa dicendo “Dammi i soldi e non fare niente”.

Han portato via circa 500/600 euro. La ragazza ha visto l’auto arrivare e fermarsi davanti all’ingresso: era una grande punto nera. Pare che poco prima i malviventi avessero rapinato un supermercato di Borgomanero con analoghe modalità.