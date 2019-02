Rione Brabbia-Buzzurri rinnova le cariche al vertice dell’associazione: il nuovo presidente è Simone Guerini.

Rione Brabbia-Buzzurri: lascia Pasqualino Pitzolu

Dopo due anni di mandato come presidente, Pasqualino Pitzolu ha lasciato ufficialmente la guida dell’associazione di rione di Brabbia-Buzzurri. Resterà all’interno dell’associazione, ma opererà come un semplice volontario. Le elezioni del nuovo direttivo si sono tenute nella sera di mercoledì 20 febbraio nella sala consiliare del Comune. Un applauso di tutti i rappresentanti del rione ha accompagnato l’uscita di scena di Pitzolu.

Il suo successore è Simone Guerini

A raccogliere il testimone di Pitzolu è quindi Simone Guerini, che sarà il nuovo presidente dell’associazione. nel ruolo di vicepresidente è stato scelto invece Claudio Messuti, mentre il resto del direttivo è composto ora da Oscar Comazzi, Roberto Forcetto, Cesidio Riccitelli, Pasquale Gallo e Fabio Zennaro. “Siamo riusciti a raccogliere un buon quantitativo di fondi – ha detto Pitzolu nella sua relazione – che abbiamo reinvestito come promesso nel sociale e per iniziative benefiche. Nello specifico abbiamo sostenuto il progetto avviato dalla scuola Dario Sibilia che ha come obiettivo la fornitura di una lavagna multimediale per ogni classe e continueremo a farlo. Abbiamo aiutato anche i ragazzi del Cisas, che ci avevano chiesto di acquistare per loro un armadio. Ora chiediamo ai membri del nuovo direttivo di mantenere gli impegni di spesa per le iniziative benefiche che ci è stato chiesto di sostenere”.