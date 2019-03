Ristoro Primavera riapre dopo mesi di chiusura forzata. A gestirlo sarà direttamente l’associazione aronese Agbd.

Ristoro Primavera pronto ad aprire i battenti

Il Ristoro Primavera riaprirà. L’annuncio è stato reso ufficiale dal sindaco di Meina, Fabrizio Barbieri, durante la presentazione del libro «Scoprirsi Down» domenica 10 marzo. Dopo tre mesi di chiusura “forzata” il ristorante meinese, gestito dai ragazzi dell’Agbd di Arona, tornerà così finalmente ad aprire le sue porte. La chiusura del locale, nei mesi scorsi aveva destato interesse sui social, dove in molti hanno dato dimostrazione di come questa realtà, avviata ormai da un paio d’anni, sia ben radicata e apprezzata dal pubblico.

Una buona notizia dopo mesi di tensioni

A fine anno, infatti, la rottura tra la cooperativa LavorAbile che, di fatto, gestiva il Ristoro con una convenzione di unitaria struttura e l’associazione Agbd, aveva determinato la chiusura del locale. Gilberto Fossati, presidente di LavorAbile, intervistato dal Giornale di Arona aveva esternato il proprio rammarico per il mancato rinnovo della convenzione dovuto pare a “una pregressa situazione di conflitto con Agbd che contestava il fatto che i ragazzi non fossero adeguatamente seguiti, soprattutto per la parte educativa e di supporto”. Il mancato rinnovo aveva quindi determinato il decadimento dei finanziamenti concessi alla cooperativa, rendendone incerto il futuro. Una situazione difficile dunque, che Tineke Everaarts, presidente Agbd aveva commentato sottolineando come “le continue richieste alla cooperativa per un incontro al fine di confrontarsi su alcune questioni inerenti la mission d’inserimento lavorativo dei ragazzi” fossero state ripetutamente ignorate e avessero pertanto determinato la cessazione di collaborazione con LavorAbile.

Si riapre per Pasqua

Alla luce dell’annuncio di domenica 10, il Ristoro si appresta a iniziare una nuova stagione, gestita direttamente dall’equipe Agbd affiancata da professionisti della ristorazione, tornando a garantire la continuità lavorativa ai ragazzi, che in questa situazione sono stati quelli che più hanno sofferto. Tante le idee e le proposte in cantiere come anticipa la presidente Everaarts: “Cercheremo di incrementare le aperture pomeridiane e serali, tornando all’origine del Ristoro, pensato e voluto come centro d’incontro e ritrovo per tutta la comunità meinese. Quindi non solo ristorante, ma anche bar e punto d’aggregazione. I ragazzi, che sono stati tutti ricontattati per tornare a far parte della squadra, non vedono l’ora di ricominciare. Saranno loro i veri protagonisti di questa gestione per la quale saranno seguiti da una chef davvero in gamba e da due educatori con esperienza di gestione di sala. Dobbiamo riallacciare le utenze e fare una bella pulizia, ma siamo fiduciosi e cercheremo di essere definitivamente operativi per Pasqua”.