Ruba furgone: i Carabinieri lo hanno bloccato in via Milano ad Arona alla guida del mezzo appena sottratto.

Ruba furgone: il fatto

Nel corso della nottata tra sabato 8 e domenica 9 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Arona hanno tratto in arresto in flagranza di reato L.M., di cittadinanza marocchina, classe 1989, pluripregiudicato, poiché responsabile di furto e ricettazione. L’uomo, poco prima di essere intercettato dai Carabinieri, aveva rubato un furgone aziendale dal parcheggio di una ditta di Gattico.

La segnalazione di un operaio

Il fatto, tuttavia, non era passato inosservato ad un operaio che si trovava sul posto, il quale aveva prontamente allertato il “112”. Le successive ricerche, coordinate dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Arona, permettevano così alla pattuglia di quella Stazione di bloccare, in via Milano di Arona, il soggetto alla guida del mezzo appena asportato.

Il giorno prima aveva rubato un’auto

A seguito di perquisizione personale lo stesso veniva trovato in possesso delle chiavi di un’auto, di proprietà di un cittadino di Ghemme che ne aveva denunciato il furto la sera precedente, poi rinvenuta nei pressi del parcheggio della ditta di Gattico ove era stato asportato il furgone. L’arresto è stato convalidato nella giornata dell’11 dal Tribunale di Verbania, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari.