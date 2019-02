Spacciatore 32enne dormellettese arrestato dai Carabinieri di Arona. Era seguito da tempo perché sospettato di essere un pusher.

Spacciatore 32enne residente a Dormelletto arrestato

Sarà processato per direttissima il prossimo 11 febbraio, il cittadino albanese di 32 anni arrestato dai carabinieri di Arona perché sospettato di essere uno spacciatore.

Era seguito da tempo

Nei giorni scorsi i militari aronesi, che lo seguivano da tempo, ritenendolo un pusher, hanno trovato nell’abitazione di Dormelletto di un amico presso il quale risiedeva con moglie e figlio, quasi 18 grammi di cocaina suddivisi in più involucri, contenuti in due buste di plastica. Ad inchiodare l’uomo, però, sarebbe stato il rinvenimento e successivo sequestro di un telefono cellulare che veniva a quanto pare utilizzato per vendere lo stupefacente. Uno dei numeri in memoria si è rivelato infatti appartenere ad un cliente che avrebbe affermato di aver acquistato cocaina per circa 1.200 euro.