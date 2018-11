Supermercati chiusi 77 lavoratori Iperdì/Superdì non sanno cosa succederà.

Supermercati chiusi in provincia di Novara: il commento della Cisl

“In data 06.11.2018 – scrive Mattia Rago della Fisascat Cisl Piemonte – ci sono stati sviluppi nella vertenza che ha coinvolto la catena in oggetto. E’ stato sottoscritto dai sindacati di categoria congiuntamente con la direzione societaria Gruppo Commercianti Associati General Market S.rl. presso il ministero dello sviluppo Economico, con la presenza del sottosegretario Davide Crippa, l’accordo per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Questo sostegno al reddito è rivolto a ben 669 lavoratori tra cui 602 dei punti vendita del Piemonte – Lombardia e la durata sarà di 12 mesi con decorrenza 29.10.2018. L’intesa tra le parti ha inoltre stabilito il ricorso all’assegno di ricollocazione, definendo i profili professionali coinvolti per facilitare la ricollocazione. L’onere di questa copertura per l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria è stato stimato in 6.881.527,23 €, pertanto i lavoratori sospesi in cassa si vedranno accreditare le loro spettanze direttamente dall’INPS”. I punti vendita della catena interessata dalla vertenza sono a Galliate, Cameri, Gozzano, Borgomanero e Oleggio. Ad ora solo quello di Gozzano (il più grande, con una trentina di dipendenti) è ancora aperto, ma è totalmente vuoto. “Per quanto riguarda alcuni negozi della rete commerciale di GCA Generalmarket S.r.l. – continua Rago – resta purtroppo irrisolta la situazione di 77 lavoratori tra i quali quelli del punto vendita di Borgomanero, in quanto fanno parte di entità societarie minori, ad oggi non conosciamo quanti di questi lavoratori potranno fare ricorso alle prestazioni del Fondo Integrazione Salariale (FIS). Naturalmente se i lavoratori avranno qualsiasi tipo di preoccupazione e/o dubbi ci troveranno presso i nostri uffici per fornire un’adeguata assistenza”.