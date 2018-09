Terribile incendio a Nebbiuno questa mattina, mercoledì 12. I vigili del fuoco di Arona hanno trovato una persona deceduta.

Terribile incendio

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta a Nebbiuno in località Valcabbia alle ore 9.10 circa per incendio in un’abitazione con soccorso a una persona.

Arrivati sul posto la casa era invasa dal fumo connesso all’incendio scaturito nella camera da letto.

All’interno della stessa camera si trovava una persona deceduta.

Dopo le operazione di spegnimento, all’arrivo dei carabinieri di Lesa, sono stati avviati gli accertamenti tecnici del caso.

Indagini ancora in corso.