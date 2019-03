Tredicino Arona: riapre l’Explorer dopo i controlli. Nei giorni scorsi una delle gabbie si era aperta mentre la giostra era in movimento.

Tredicino Arona

Il viceprefetto ha dato il via libera alla riapertura della giostra Explorer dopo l’incidente dei giorni scorsi che vi abbiamo raccontato QUI.

Nei fatti, mentre la giostra era in movimento e precisamente con i fruitori a testa in giù, una gabbia si è improvvisamente aperta.

Secondo il sindaco Alberto Gusmeroli che ha fatto immediatamente chiudere l’attrazione “non vi è stato comunque alcun rischio perché le persone sono ben imbragate con meccanismi in ferro”.

L’attrazione è stata quindi chiusa in attesa delle verifiche del caso. Da oggi, giovedì 14 marzo, riapre al pubblico.