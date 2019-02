Trovata barca abbandonata: il mezzo si trova attualmente nella sede dell’ente Parco, a Mercurago.

Trovata barca abbandonata lungo il fiume

E’ con una nota ufficiale che il Comune ha reso noto il ritrovamento di una barca abbandonata. Il mezzo si trovava immerso nelle sterpaglie, sulle rive del Ticino all’altezza del tratto compreso tra il ristorante Il Vecchio Porto e il ristorante Cimilin. Secondo la descrizione riportata dall’Amministrazione si tratterebbe di un’imbarcazione di colore rosso, integralmente in plastica e della lunghezza di circa quattro metri.

Il proprietario ha un anno di tempo per reclamarla

La barca è stata trovata da un uomo residente a Borgomanero e ora è stata trasportata nella sede dell’Ente Parco Ticino-Lago Maggiore, a Mercurago di Arona, in via Gattico 6. Il Comune ha provveduto ad affidare il mezzo in custodia all’uomo che l’ha trovato per il tempo fissato di un anno. Al termine di questo lasso di tempo, come stabilito dalla legge, l’affidatario diventerà il proprietario dell’oggetto in questione.