Truffatori in azione a Varallo Pombia: spruzzano spray in casa delle vittime per convincerle circa la presenza di sostanze inquinanti nell’acqua del loro rubinetto.

Truffatori in azione a Varallo Pombia

E’ accaduto ieri, giovedì 28, a Cascinetta a Varallo Pombia. Due uomini hanno tentato la ormai sempre più classica “truffa dell’acqua”. Vittime due donne.

A confermare l’accaduto i carabinieri di Arona intervenuti sul posto. I malviventi hanno probabilmente spruzzato nell’aria qualcosa che potrebbe essere assimilabile, ma non c’è prova, allo spray urticante al fine di riuscire meglio a convincere le vittime circa la presenza di qualche sostanza inquinante nell’acqua del rubinetto. L’odore e il fastidio arrecati infatti vengono di solito sfruttati da questi truffatori per dare più veridicità a quanto raccontato.

Gli incontri con la popolazione per scongiurare queste truffe

Proprio al fine di informare il più possibile la popolazione circa il modus operandi di questi truffatori, la Compagnia di Arona, nel corso degli ultimi mesi, ha tenuto numerosi incontri, l’ultimo ad esempio è avvenuto al centro anziani a Dormelletto e il precedente ad Arona. “Questa diffusa attività la stiamo portando avanti il modo da prevenire il più possibile questi odiosi reati” fanno sapere dal comando.