Addio a suor Maria Florinda Patelli la notizia ha sconvolto la comunità aronese.

Addio a suor Maria Florinda Patelli

Era a Savona, nella casa madre in via Santa Maria Maggiore. La salma di suor Maria Florinda Patelli è all’obitorio dell’ospedale San Paolo di Savona. La religiosa era stata insignita del premio Aronese dell’anno nel 2008: il funerale sarà martedì 31 luglio, all’ospedale ligure. “Sono appena stato informato – è il commento che il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli ha affidato ai social network . che è’ mancata alla vita Suor Florinda. Una persona nel cuore di tutti gli Aronesi e di quelli, come me, che hanno avuto l’enorme fortuna di conoscerla. Ciao Carissima, sappiamo dove sei!”.