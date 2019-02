Uomo aronese guida ubriaco e minaccia i poliziotti. E’ successo sulla A26 all’altezza di Invorio. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Era stato fermato la scorsa notte lungo la A26 per un controllo. Sottoposto al test alcolimetrico, aveva rivelato un tasso alcolico due volte il consentito. Gli agenti della polizia stradale hanno allora avviato le procedure normali per la segnalazione del conducente. Che però a quel punto ha cominciato a dare in escandescenze insultando gli agenti e addirittura minacciandoli.

Scattano tre denunce

Il fatto è accaduto all’altezza di Invorio, con protagonista un 42enne residente ad Arona che guidava ubriaco lungo l’autostrada. Un caso purtroppo tutt’altro che raro, come dimostrano anche alcuni casi recenti. Alla fine l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.