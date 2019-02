Alunni pombiesi premiati per il concorso sul tema dell’amicizia. Hanno interpretato l’argomento con disegni e racconti.

Alunni pombiesi premiati al Centro sociale

La sala polivalente del Centro sociale di Pombia ha ospitato domenica 3 febbraio la premiazione del concorso letterario dal titolo “L’amico è…”, cui hanno partecipato gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Pombia. I bambini della scuola materna hanno rappresentato con i disegni la loro percezione del concetto di amicizia. Per i bambini della scuola elementare invece il concorso era a tema più spiccatamente letterario. Anche in questo caso però gli studenti hanno dovuto, questa volta attraverso una poesia, rappresentare il loro significato di amicizia.

Ecco i nomi dei bambini premiati

I bambini che meglio sono riusciti a raccontare la loro idea di amicizia, sono stati per la classe prima Sophie Caruso , per la seconda Aster Ceron, per la classe terza Sara Ciano, per le classi quarte, per la sezione A Diego Longo, per la sezione B Sofia Bovio, mentre per le classi quinte Daniele Angelino e sono stati premiati con un buono da poter utilizzare all’edicola di Pombia. Mentre la scuola materna è stata premiata con un unico buono da spendere in materiale didattico. La manifestazione è stata organizzata dalla biblioteca comunale di Pombia con la collaborazione delle insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia, che hanno aiutato i bambini nella realizzazione dei loro lavori.

Tutte le foto dei bambini premiati sul Giornale di Arona in edicola fino a venerdì 15 febbraio.