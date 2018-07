Belgirate inaugura venerdì 20 il suo nuovo parco. Dopo un lungo periodo di abbandono l’area verde avrà un nuovo look.

Belgirate inaugura il parco

Il grande giorno è finalmente arrivato. Venerdì 20 infatti, aprirà i battenti il nuovo parco Conelli. Dopo diversi anni finalmente l’area pubblica tornerà a essere un piccolo gioiello per tutti i belgiratesi e anche per i turisti. “Il parco – dicono dall’Amministrazione – è molto antico, fa parte di un gigantesco giardino realizzato nell’800, ed è stato donato al Comune negli anni ‘80. La destinazione individuata per quell’area è stata fin da subito quella di parco pubblico, ma negli anni scorsi le precedenti Amministrazioni hanno pensato di metterlo a reddito. Lo hanno quindi affidato in gestione a diversi privati che si sono succeduti negli anni. In questo periodo è stato quindi impossibile per i gestori, che magari erano titolari di bar o ristoranti, occuparsi della gestione di tutto il parco, fatta eccezione per i mesi estivi di maggiore afflusso dei turisti. Quando l’ultimo gestore ha rinunciato al bando quindi abbiamo deciso di prendere in mano la situazione e di riqualificare tutta l’area”.

Il progetto è quello di un’area disponibile per tutti

L’obiettivo del Comune, dichiarato dal sindaco in campagna elettorale, è stato quello di aprire finalmente il parco a tutti i belgiratesi. “L’obiettivo – dicono infatti dal Comune -che era una priorità della nostra campagna elettorale, era quello di realizzare finalmente un parco aperto e frequentabile da tutti, in tutte le stagioni. Siamo intervenuti per curare gli alberi, anche grazie all’aiuto dei volontari civici e degli studenti dell’istituto Cavallini, e per sistemare la spiaggetta sotto al parco, che avrà sempre l’ingresso gratuito. Numerosi privati ci hanno donato i fiori che abbiamo posizionato nel parco”.

Sarà una realtà dedicata all’arte

L’idea del Comune sarebbe quella di trasformare l’area in un parco dell’arte, nel quale potranno essere esposte le opere di numerosi artisti. Ed è proprio con l’esposizione di un pittore locale, l’aronese Nicola Pankoff, che sarà inaugurato il nuovo parco. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo a partire dalle 20.30, ma il parco aprirà anticipatamente ai visitatori dalle 16.