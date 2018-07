Cercasi autista per guidare il trenino che accompagna i turisti alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città.

Cercasi autista

La società The lake express cerca un autista per i trenino turistico. Questi quindi i requisiti richiesti: patente D-E, disponibilità tutti i weekend e/o giorni settimanali. Il contratto scadrà a ottobre ed eventualmente potrà essere rinnovato da marzo a ottobre 2019. Richiesta, oltre all’esperienza nella conduzione di un mezzo pesante, la capacità di relazione con il pubblico. Si apprezza inoltre la conoscenza della lingua inglese e delle nozioni della meccanica. Quest’ultimo requisito per far fronte all’ordinaria manutenzione. I candidati possono quindi chiamare il 347.4588836.

Un servizio molto apprezzato

Il trenino accompagna i turisti alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città. Immancabili le tappe al Sancarlone e alla Rocca Borromea. Il punto di partenza delle corse è in corso Repubblica. Grande assente della scorsa stagione turistica il trenino quest’anno è tornato a circolare per la gioia di molti.