Concerto per Cilla ad Arona sabato 15 settembre.

Concerto per Cilla: l’appuntamento

Domani, sabato 15 alle 18 Casa Usellini in via Pertossi ad Arona sarà cornice di un importante evento. Una serata che unirà musica e solidarietà. Il tutto ancora una volta grazie all’associazione «Cilla per Haiti» che invita tutti al concerto «Serata all’Opera». A esibirsi sarà il Coro Lirico Musicae Cultores di Milano. Saranno proposte musiche di Donizetti, Puccini, Verdi e Rossini. Alla conclusione sarà offerto un piccolo rinfresco. La partecipazione al concerto è ad offerta libera ed il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione aronese Cilla per Haiti. Un sodalizio sempre molto attivo nel campo della beneficenza in progetti sul campo ad Haiti e anche sul territorio aronese.