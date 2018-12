Eventi in biblioteca fino al 15 dicembre: ecco tutti gli appuntamenti in programma.

Eventi in biblioteca a partire da domani

E’ particolarmente ricco il calendario degli eventi culturali promossi dalla biblioteca di Invorio per il periodo pre-natalizio. Tutto è incominciato ieri sera, giovedì 29, quando Matteo Severgnini ha presentato il suo romanzo d’esordio, dal titolo “La donna della luna”. Il prossimo evento in programma sarà invece domani, sabato 1 dicembre, quando verrà organizzato un laboratorio dedicato agli adulti dove con l’aiuto di Maura Borgnis saranno create delle candele decorative. L’appuntamento è per le 10 e l’iscrizione obbligatoria. I partecipanti dovranno portare con sé taglierino e penna biro.

Poi si parlerà di migranti e rotta balcanica

Sarà decisamente più profondo il significato del terzo appuntamento, previsto per giovedì 6 dicembre. L’incontro, dal titolo “Lungo la rotta balcanica, un 9 posti diretto a Bihac e Velika Kladusa” inizierà alle 21. Saranno ospiti della serata le castellettesi Monica Sacco, Elena Canosi ed Elena Cerutti. “E’ stato un viaggio ai confini tra Bosnia e Croazia – dice Cerutti – breve- esplorativo, per costruire progetti, per capire una situazione: la rotta balcanica dei migranti in fuga da guerre e privazioni, che tracciano il loro percorso anche su quel pezzo di terra. Abbiamo visitato i campi di accoglienza informali, nei quali queste persone transitano per periodi più o meno brevi, nella speranza di raggiungere l’Europa. L’associazione con cui siamo partiti e a cui abbiamo fatto capo e Mam beyond borders”.

Infine sabato 15 una lettura animata

La rassegna di eventi culturali si chiuderà poi sabato 15 dicembre con un appuntamento dedicato ai più piccoli. A partire dalle 10 infatti, ci sarà spazio per una mattinata di allegria con Eleonora Pizzoccheri, che interpreterà la lettura animata dal titolo “Il lupo che non amava il Natale”. Seguiranno laboratori creativi natalizi dove i bimbi grandi e piccini costruiranno un oggetto a tema natalizio.