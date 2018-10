Halloween: il Comune punta a superare il record di presenze registrato l’anno scorso.

Halloween: una tradizione ormai radicata

E’ giunta ormai alla sua ottava edizione la festa di Halloween che il Comune ha intenzione di organizzare anche quest’anno per le vie del centro. La manifestazione si svolgerà mercoledì 31 ottobre. L’Amministrazione comunale ha introdotto nel corso degli anni alcune novità per rendere la manifestazione più similare a una festa in piazza, piuttosto che alla riproposizione pura e semplice di una manifestazione anglosassone. Si sfila in costume dunque, e il pubblico è intrattenuto con spettacoli e giochi per bambini. Un’opportunità anche per tutti gli esercenti invitati a rimanere aperti, perché la serata possa essere un’occasione unica per le loro attività.

L’anno scorso un successo senza precedenti

L’obiettivo per quest’anno sarà quello di confermare il successo registrato nel 2017. “Siamo lieti – ha commentato il sindaco Roberto Del Conte – di organizzare questo atteso appuntamento che lo scorso anno ha ospitato circa 6000 visitatori, confermandosi la festa di Halloween più grande nella province Novara e Vco e candidata a essere tra le più rilevanti del Piemonte. Una serata a misura di famiglia, per il divertimento di grandi e piccoli, con una serie di attrazioni e attività di animazione per tutti i gusti”.

Il programma della serata

Tutte le informazioni sul programma completo della festa sono state pubblicate sul sito ufficiale del Comune. La festa prenderà il via dalla sede della Pro Loco in viale Europa alle 20 con la cena al “ristoro mostruoso”. In attesa delle 21, quando si potrà accedere a piazza Vittorio Veneto alla scoperta del laboratorio e abitazione della strega, del giardino dei fantasmi, passando per il salotto delle fate buone. Ci saranno due trenini che gratuitamente trasporteranno grandi e piccoli per le strade di Invorio. Coinvolte piazze e vie di Invorio con un percorso guidato che condurrà sino al parco del castello Visconteo, sempre a ingresso gratuito. Quest’anno il castello ospiterà i protagonisti della Famiglia Addams e lo spettacolo musicale “Alice in Halloween”. In piazza Martiri, la musica del Trio Akustica farà da cornice alla “tarocca dei tarocchi” e alla “Scuola di magia” per i più piccoli. Assicurati musica e balli anche in piazza Santa Marta con l’intrattenimento del Dj Corra Happy Music e del suo corpo di ballo. In tutte le piazze saranno presenti punti di ristoro, zucchero filato, caldarroste, salamelle e birra. Previsto anche uno spazio per i camperisti. A loro sono destinate alcune aree parcheggio con accesso a servizi igienici e docce, con prenotazione consigliata e sino a esaurimento posti, contattando Michela al 338.9089063.