Harry Potter: l’associazione turistica Pro loco di Massino Visconti invita a partecipare alla visita della mostra il 28 agosto.

Harry Potter: il programma della gita

“Harry Potter, the exhibition”: questo è il titolo della mostra dedicata a Harry Potter a Milano. La Pro loco di Massino Visconti organizza una gita alla mostra che è stata rinviata al 28 agosto. Il ritrovo sarà nel piazzale del cimitero di Massino Visconti alle 12.45 mentre la partenza è prevista per le 13.00. Il rientro sarà circa alle 20.45.

Informazioni e contatti

La quota di partecipazione è di 30 euro e comprende il viaggio in pullman (con tratta Massino Visconti – Milano, Fabbrica del Vapore) e l’ingresso alla mostra. Inoltre ogni minorenne dovrà essere accompagnato da un adulto. Per informazioni: cell. 329 097 6128/tel. 0322 219 713.

La mostra

Questa estate i fan in Italia di Harry Potter avranno finalmente l’opportunità di entrare nel mondo del famoso mago con la mostra Harry Potter: The Exhibition ospitata presso la Fabbrica del Vapore. La mostra presenta ambientazioni tratte dalle più famose location dei film – inclusi la sala comune e il dormitorio di Grifondoro; aule come quelle di Pozioni ed Erbologia; e la Foresta Proibita – che traboccano di oggetti di scena autentici, costumi e creature usati durante le riprese della famosa serie. Inoltre sono presenti molti elementi interattivi. I visitatori possono entrare nell’area del Quidditch, sradicare la propria mandragola nell’aula di Erbologia e visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid.