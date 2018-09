Mostra Calendari: per ammirare le opere dell’aronese Giancarlo Fantini affiancato da altri artisti del territorio.

Mostra Calendari: inaugurata con successo il primo settembre

Ha richiamato moltissimi visitatori nel pomeriggio di sabato 1 settembre il vernissage di «Calendari». Si tratta della nuova mostra personale di tarda estate del pittore aronese Giancarlo Fantini. Ospitata come di consueto nella bella location dello Spazio Moderno, sede dell’Associazione Arte ad Arona di cui Fantini è da molti anni presidente.

Sessanta i quadri di Fantini in mostra di cui 13 di nuova produzione e mai esposti prima. Come di consueto i soggetti prediletti sono i paesaggi e la natura. Ai visitatori in omaggio il calendario di Fantini, ormai vero oggetto da collezione per gli appassionati.

Gli altri artisti e ospiti

Apprezzamento da parte del pubblico presente anche per le opere di Patrizia Pollato, per le foto di animali di Paolo Redemagni. E per le originali sculture floreali di grosse proporzioni di Carmen Bjornald.

Tra gli ospiti della mostra, attorno alla quale ruotano sempre una serie di eventi culturali collaterali, anche diversi amici. Luca Farina il giardiniere di Villa Taranto con la passione per la pittura. Francesca D’Amato che ha incantato con le sue previsioni e magie. Matteo Farneti, che ha presentato il suo romanzo “L’età dei profeti”. Mentre domenica 16 settembre alle 16.30 è in programma “Segreti” l’intrattenimento musicale con Maurilio Prone. La mostra è visitabile fino al 16 tutti i giorni dalle 16 alle 19, il weekend anche dalle 10 alle 12.