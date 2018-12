Natale in cascina in programma per oggi, domenica 9 dicembre, ad Agrate Conturbia.

Natale in cascina: una festa per tutti

Per dare vita alla festa dal titolo “Natale in cascina” hanno collaborato numerose associazioni del territorio. Natale al via anche ad Agrate Conturbia infatti, dove domenica 9 dicembre prenderà vita l’edizione numero uno di “Natale in cascina”, un evento organizzato dai genitori delle scuole dell’infanzia e primaria del paese in collaborazione con il circolo Anspi dell’Allegria e il circolo Arci di Conturbia.

Chi vorrà potrà portare la letterina a Babbo Natale

Il programma prevede un’intera giornata di laboratori per grandi e piccini, con letture animate e golose sorprese per tutti. Inoltre i bimbi potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina. L’appuntamento è alla Cascina Visconti in via Marconi 8 a partire dalle 10.30. L’intero ricavato della giornata sarà destinato alle scuole del paese.