Notte bianca di Silvera si accende il 28 luglio con lo spettacolo “Lakescapes, The best of”

Notte bianca all’insegna del teatro diffuso sul lago

Il borgo di Silvera (Meina) si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per accompagnare il pubblico in un emozionante percorso musical-teatrale. In scena come di consueto gli attori dell’Accademia dei Folli, con lo spettacolo “The best of”. Una selezione delle migliori scene delle notti bianche svoltesi negli anni scorsi a Silvera. Uno show dedicato al pubblico più affezionato, ma anche ai nuovi spettatori.

Un viaggio teatrale ed enogastronomico

Sette attori dell’Accademia dei Folli daranno vita ad uno spettacolo in sei stazioni, un prologo ed un epilogo con cena itinerante, piccole scene teatrali e musicali, intervallate da momenti di degustazione. Ad ogni stazione corrisponderà un punto ristoro della cena itinerante. L’inizio dell’evento è previsto per le 20.30.

Cast d’eccezione

Il cast dello spettacolo è composto da Enrico Dusio, Giovanna Rossi, Carlo Roncaglia, Valter Schiavone, Gianluca Gambino, Zahira Berrezouga, e Dominique Evoli. La regia è di Carlo Roncaglia e il testo di Emiliano Poddi e Eleonora Sottili.