Oleggio Castello si accende con l’evento “Un tuffo nel blues”

Per il nono anno consecutivo va in scena l’iniziativa “Un tuffo nel blues. E’ organizzato dall’amministrazione comunale di Oleggio Castello in collaborazione con l’associazione Pro Oleggio al centro Don Rolando. Quest’anno saliranno sul palco i Ramrod che condurranno il pubblico attraverso una serata in cui il blues sarà contaminato dal soul e dal rock classico. Inoltre, lo show includerà brani originali contenuti nel loro disco.

Giovani talenti

La giovane e talentuosa band novarese, nonostante l’età, calca oramai i palchi dei principali festival italiani ed europei e ha riscosso notevole successo anche all’estero, con uno spettacolo trascinante, volto al tempo stesso a divertire, far riflettere e ad emozionare. I loro testi si riferiscono ad esperienze personali ed ai più profondi ed intimi sentimenti umani visti da diversi punti di vista. Il gruppo è formato da Martina Picaro (la voce), Marco Picaro (chitarra e flauto), Emanuele Elia (bassista), Adriano Nolli (tastierista) e da Daniel Sapone (batterista).