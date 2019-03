Premio Arunes di Aruness: ci siamo, la premiazione è domani, domenica 24 marzo.

Premio Arunes di Aruness

C’è grande attesa per la cerimonia dell’Arunes di Aruness, «il premio “popolare” assegnato a quegli aronesi che nel loro vivere quotidiano hanno reso Arona un luogo migliore in cui vivere» spiegano gli organizzatori. Il gruppo di lavoro formato dagli «Amici dal Curs da Dialètt Arunes» quest’anno ha deciso di conferire il riconoscimento, giunto alla sua terza edizione, al professor Vittorio Gianotti e ai fratelli Sandra e Franco Bertalli, noti albergatori aronesi. Per l’occasione è stato anche assegnato un premio alla memoria a Mario Cairo, protagonista della celebre battaglia di Arona e di altre importanti pagine della storia locale, scomparso lo scorso gennaio.

La cerimonia

Una cerimonia che sarà innanzitutto una festa e un momento di incontro e condivisione. Il tutto finalizzato a una nobile causa: le offerte raccolte saranno infatti destinate alle attività del Centro Adulti Disabili di Arona. Appuntamento per domenica 24 marzo alle 15 nel salone Tre Ponti. «Sarà un pomeriggio di quelli da incorniciare» annuncia Simona Todescato, tra i promotori dell’iniziativa insieme a Piero Guazzoni, anima del corso di dialetto, che annuncia: «Ringrazi a nom daj Amiss dal Dialètt tuti quej che sarann cunt nunt. Ciau a tuti».