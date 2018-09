Premio Nobel per la pace Shirin Ebadi è stata ospite ieri, domenica 23, in piazza San Graziano ad Arona.

Ieri, domenica 23, in piazza San Graziano si è tenuto l’incontro con Shirin Ebadi. La donna è stata la prima a ricoprire la carica di giudice nella storia dell’Iran, ma la sua vita è cambiata drasticamente dopo la rivoluzione del 1979. Costretta a lasciare la magistratura e l’Iran a causa del suo impegno per la difesa dei diritti umani e civili continua a lottare per le libertà democratiche del suo paese.

Nel 2003 ha vinto il Premio Nobel per la Pace.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito del Fuori Festival del Teatro Sull’Acqua.