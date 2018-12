Pro loco Castelletto presenta ufficialmente il calendario natalizio ideato insieme all’Amministrazione.

Pro loco Castelletto e il Comune insieme per festeggiare il Natale

I volontari della Pro loco e il Comune presentano il calendario degli eventi natalizi di quest’anno. Si partirà sabato 2 dicembre, alle 17, in sala polivalente Albino Calletti, con l’evento dal titolo “Musica e pittura”, che vedrà come protagoniste Maria Pia Carola e Sabina Giulianelli in un concerto originalissimo e mai visto. Seguirà alle 18.30 in piazza Matteotti la cerimonia ufficiale di accensione dell’albero di Natale. Poi il 7 dicembre alle 21 in chiesa parrocchiale si esibiranno invece per il concerto di Natale i cantori del coro Prealpi Don Luigi Colnaghi, Alpha Blue Rose di Castronno e il coro Ai Preat di Busto Arsizio. Il 13 dicembre, alle 16, sarà la volta dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia.

Torna anche il presepe vivente

Il 22 dicembre la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, nella frazione dei buzzurri ospiterà il tradizionale concerto di Natale del corpo musicale Angelo Broggio. Ma l’appuntamento più atteso probabilmente sarà quello del presepe vivente. La classica manifestazione “Riviviamo Betlemme” si svolgerà infatti il 24 dicembre, a partire dalle 21, quando le vie del centro si animeranno con le botteghe, i costumi e i personaggi della Betlemme della Natività. A mezzanotte la chiesa di Sant’Antonio Abate ospiterà la consueta messa. Infine il 6 gennaio, alle 14, all’oratorio San Carlo arriverà la Befana. Inoltre non va dimenticato il presepe statico di Dorbié, che dall’8 dicembre sarà visitabile nel campo ai confini della frazione, su via Varallo Pombia.