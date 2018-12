Teatro e sensibilizzazione a favore dei cani: “Gli animali non devono essere un regalo di Natale inconsapevole”

Teatro e sensibilizzazione sabato 1

E’ tutto pronto per la prossima esibizione degli artisti della compagnia teatrale castellettese “Prove d’attore”. Sabato 1 dicembre infatti, alle 21, il teatro dei Salesiani di Novara ospiterà lo spettacolo dal titolo “E’ già Natale… Che spettacolo”. Si tratta di un varietà comico promosso da Prove d’attore in collaborazione con Anpana Novara onlus e Andromeda Piemonte onlus.

Lo spettacolo avrà un fine nobile

Lo spettacolo con ingresso gratuito ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo agli animali, che non devono essere un regalo di Natale inconsapevole. Questo è anche il tema della campagna natalizia di Anpana, rafforzata dalla creazione di un manifesto realizzato dalla giovane fumettista Martina Savio. Durante la serata esilaranti gag di cabaret, le canzoni di Canto io di Galliate e l’esibizione di Doggy dance a cura di Furbaus, il tutto inframezzato da fashion show portati in scena da Vissionnaire e Ginger loves colours negozi di Novara, e da Rosso Porpora di Galliate. La regia è di Stefania Demicheli e Barbara Martinoli insegnanti di teatro e coreografie. Per info 3497510417.