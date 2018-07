Turismo boom dei borghi suggestivi e poco conosciuti. Destinazioni fresche tra laghi e colline in tutta Italia. Fra queste ce n’è una piemontese.

Apc, Associazione Produttori Caravan e Camper, prevede 1,5 milioni di Turisti in Libertà’ nei mesi estivi con destinazione mete fresche tra laghi e colline. Quinto posto per Pessinetto (Torino).

Saranno circa 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese in questi mesi estivi. Occhio di riguardo per quei borghi situati in posizioni geografiche fortunate che permettono di evitare la grande calura estiva. Ecco, sempre secondo APC, la top ten delle località refrigeranti più adatte per fuggire dall’afa di questo periodo.

La classifica