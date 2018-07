Ultimo giorno a disposizione per iscriversi alla cena sotto le stelle con la Pro loco del paese.

Ultimo giorno per chiamare la Pro loco di Castelletto

Scade ufficialmente oggi il termine per presentare la propria candidatura per partecipare alla cena sotto le stelle di sabato 14 luglio. I numeri da contattare per le prenotazioni alla manifestazione sono quelli del presidente della Pro loco e della sua vice. Per info si possono infatti contattare Massimiliano Ferrario al 346.0382802 o Maria Tamborini al 346.3029492. Inoltre le iscrizioni sono raccolte anche dall’edicola Soffiantini e dalla ferramenta Pinco Pallino.

Una tradizione che continua anno dopo anno

La cena sotto le stelle è ormai un vero e proprio appuntamento irrinunciabile del luglio castellettese. E il programma di quest’anno prevede inoltre tante novità, a cominciare dall’originalissimo intrattenimento musicale che allieterà i commensali.