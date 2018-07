Varallo Pop 2018: un festival in continua evoluzione che ha portato circa 5 mila presenze in totale.

Varallo Pop

Si è conclusa domenica 15 luglio, sulle note rythm’n’blues dei Vinile 45, la XVI edizione del “Varallo Pop”, manifestazione che si mantiene giovane e frizzante.

Ogni anno più maturo grazie ad una macchina organizzattiva inossidabile, il festival artistico-musicale si dimostra in grado di rispondere all’esigenza di divertimento spensierato che accomuna differenti target.

Le nuove generazioni, in particolare, hanno affollato l’area del campetto sportivo della frazione Cascinetta sabato 14, in occasione nella seconda edizione dell’evento nell’evento “Time Summer Fest” by SOS/ Sigma, disco-party all’aperto che non si è fatto fermare nemmeno dalla pioggia.

Un’esperienza trascinante, come, del resto, tutta la scaletta di questa edizione.

La kermesse, che ha raccolto più di 5000 presenze in totale, era stata inaugurata in grande stile giovedì 12 con l’inedito show d’ispirazione western della Combriccola del Musical “Rapina a Varallo City”.

Staff assieme dal 2003

La ricetta che, dal 2003, contraddistingue Varallo Pop si è confermata vincente. Specchio del dinamismo e dello spirito di squadra di uno staff numeroso, sempre “sul pezzo” per mettere insieme un evento che sappia parlare alla gente.

L’organizzazione ringrazia la collaborazione delle associazioni locali e gli sponsor, tra cui il principale Faco Spa.

Parte dei proventi verrà devoluta in beneficenza.