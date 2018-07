“Varallo Pop”, il festival artistico musicale, torna quest’anno a Varallo Pombia da giovedì 12 luglio a domenica 15.

Varallo Pop 2018: il festival

Il festival si svolgerà nell’area del campetto sportivo della frazione di Cascinetta. La manifestazione, dal 2003, conquista i pubblici più diversi grazie alla combinazione di arte, musica e spettacolo. Quello del festival è un intrattenimento che si rinnova e cresce ogni anno, grazie a uno staff numeroso e affiatato. La festa è quindi espressione di una proficua collaborazione tra differenti generazioni.

Il programma delle serate

Il sipario si alzerà il 12 luglio, alle 20, sotto al tendone ristoro, con il pop-rock di Alain Delorean. Spetterà, invece, alla giovane band True Colors, con le loro cover dei classici degli anni ’70 e ’80, allietare l’attesa del nuovo show firmato dalla “Combriccola del Musical” dal titolo “Rapina a Varallo City”. Chiuderà la prima serata il live delle Shooting Stars, formazione rock tutta al femminile. Venerdì 13 l’apertura sarà affidata ai Sandflies. A seguire il tributo ai Depeche Mode targato Live 101 e le performances delle “Wildcats”. Sarà, dunque, la volta del concerto di punta dell’edizione 2018: gli Iron Mais da X-Factor approdano sul palco di Varallo Pop. La nottata proseguirà con l’after-party a cura di Jackson, dj-set. L’appuntamento clou per i giovanissimi è fissato per sabato 14. L’inizio soft con i Protego Music alla postazione acustica, con cover pop-rock e inediti, e il Concorso di bellezza “Reginetta d’Italia” (promosso da Sara Elle), rilasseranno il pubblico prima del “Time Summer Fest” by SOS, prodotto da Sigma. Inoltre il tempo scorrerà al contrario, scandito da un grosso orologio, scenografia di un disco party elettronico open-air. Domenica 15, infine, si inizierà con il saggio della scuola di musica “Davis Music” di Varallo Pombia, mentre l’intermezzo con il dj-set chill-out by M_Nos precederà l’esibizione rap con Christian & Eclypso e i loro ospiti. Concluderà la kermesse 2018 il live R’n’B dei Vinile 45.

Arte e altri intrattenimenti al Varallo Pop

Inoltre, durante l’intera durata della manifestazione, sarà visitabile l’ ”Acropoli”. Si tratta di una galleria open-art che ha l’intento di portare la creatività in tutte le sue forme in mezzo alla gente, dando spazio anche ad incontri con artisti che lavoreranno in loco, tra body painting e fumetti. Attivi a tempo pieno anche il servizio ristoro, l’area mercatino e l’animazione per i bimbi con il “Pro Baby park”, con giochi e gonfiabili per il divertimento dei più piccoli by Associazione Pro Baby. Il Festival, curato dall’omonima associazione no-profit, devolverà parte dei proventi in beneficenza.