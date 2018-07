Apre Wonderland: la prima realtà ad Arona dedicata eslusivamente ai prodotti a base di canapa.

Apre Wonderland: una realtà completamente nuova

Prodotti alimentari per tutti i gusti e per grandi e piccini, materiale decorativo, creme per il benessere, oli e prodotti di ogni tipo, sono questi gli articoli in vendita nel nuovo negozio che ha aperto i battenti in via Torino, 15. Fin qui nulla di insolito, verrebbe da dire, fatta eccezione per il fatto che nella nuova bottega, chiamata Wonderland, i prodotti in vendita sono tutti a base di canapa.

Non si vendono droghe, ma prodotti utili per tutti

“Dall’approvazione della legge sulla cannabis legale – dice con orgoglio il titolare, il giovanissimo Alessio Siciliano – sono molte le attività che ad Arona hanno iniziato a commercializzare alcuni prodotti a base di Cbd, ma il mio è in assoluto il primo negozio dedicato esclusivamente a questo tipo di articoli. Per parlare della mia attività bisogna innanzi tutto superare un pregiudizio: non vendo droghe. C’è una bella differenza tra la marijuana – che contiene il Thc – e il Cbd, o cannabidiolo, che offre invece moltissimi benefici all’organismo, senza il rischio di essere assimilato a una sostanza stupefacente. Vendo prodotti con sostanze che conservano proprietà anti infiammatorie e rilassanti, con bassissimi livelli di Thc”.

Sabato 14 l’inaugurazione ufficiale

Alle pareti del negozio, in una zona centralissima della città, sono appesi i manifesti che illustrano i benefici del Cbd sull’organismo. In vendita, oltre ai prodotti più classici, ci sono anche articoli ornamentali, infiorescenze da collezione, birre, pasta, farine, biscotti, caramelle, caffè e semi di cannabis sativa. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta sabato 14, ma il negozio è aperto ormai da due settimane, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. “Non essendo un negozio in franchising – continua Siciliano – ho molta più libertà. Ho scelto io il mio logo e posso decidere io quali sono gli agricoltori da cui mi rifornisco. Per il momento mi rivolgo a degli ottimi produttori della zona di Bergamo, persone di fiducia in grado di offrire un prodotto di grande qualità”.