Torna la rivista inCasa in regalo con i nostri settimanali

L’inverno è la stagione ideale per rintanarsi in casa, sedersi comodamente in poltrona al calduccio e sfogliare la nostra rivista inCasa, cominciando anche a pensare a qualche idea per abbellire o migliorare il nostro spazio vitale anche in vista della primavera.

Torna la rivista inCasa: i temi

In questo numero, tutte le agevolazioni per acquistare mobili ed elettrodomestici con un occhio al risparmio, le tendenze più in voga per il 20149 in tema di tinte e colori, e ancora – last but not least – un vademecum sul “Bonus Casa” con tutte le indicazioni per acquistare la prima abitazione.

Un regalo esclusivo per i lettori

Tutto questo e molto altro ancora (non dimentichiamo che il “salotto” sarà il “re” del servizio di copertina) su inCasa in regalo a partire da oggi, venerdì 8 febbraio 2019, con Novara Oggi, Giornale di Arona e BorgomaneroWeek.

I mille consigli della rivista

Presenti inoltre interessanti approfondimenti sulle nuove tecnologie al servizio della casa, con consigli utili in particolare per avere un appartamento o una villetta a prova di ladri e per gestire piccole ma utili manutenzioni.