Apre sportello forestale in municipio

E’ con lo scopo di poter dare un nuovo servizio a privati e imprenditori che operano nel mondo della legna da forestazione che fino ad aprile, ovvero per tutto il periodo in cui è consentito il taglio, viene istituito lo sportello forestale. Invorio avrà così un supporto per la consulenza e la compilazione delle domande per gli interventi boschivi. Lo sportello fornisce assistenza burocratico amministrativa alle procedure di comunicazione e autorizzazione al taglio di boschi in regione Piemonte, a quelle di iscrizione e rinnovo all’albo regionale delle imprese forestali e informa il cittadino su novità normative e procedure sul tema della forestazione e dei finanziamenti comunitari.

Lo sportello sarà aperto al lunedì dalle 8 alle 10

L’iniziativa coinvolgerà anche i comuni dell’associazione forestale dei due laghi. “L’apertura presso il nostro Comune – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici invoriese Flavio Pelizzoni – sarà prevista pèer il lunedì dalle 8 alle 10 all’interno della biblioteca comunale e il servizio sarà seguito da Federico Ricci. Analogamente verrà aperto lo sportello per due ore settimanali in altri tre comuni dell’associazione forestale dei due laghi per poter offrire un servizio più capillare sul territorio”.