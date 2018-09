Asfaltature fino a Cascina Moredo: gli operai del Comune al lavoro sul tratto che arriva fino a Cascina Moredo.

Asfaltature: gli operai del Comune al lavoro

Dopo le asfaltature condotte a Barquedo nelle scorse settimane, gli operai del Comune di Invorio si sono messi al lavoro nel fine settimana sul tratto che dal cimitero arriva a Cascina Moredo. Il sindaco Roberto Del Conte ha annunciato che per i lavori in corso in quella zona sono stati stanziati circa 20mila euro. “Prosegue il massiccio piano delle asfaltature – ha scritto Del Conte – promosso dall’assessorato ai lavori pubblici guidato da Flavio Pelizzoni”.

C’è un piano per le frazioni

Dopo le opere della scorsa settimana, in questi giorni gli operai di Invorio sono tornati al lavoro. Gli interventi in corso riguardano le coperture dell’asfalto nelle zone dove la Tim ha posizionato i cavi della fibra ottica. “Mettere in sicurezza le nostre strade – aggiunge Del Conte – con un piano importante nel 2018, come da programma, significa prendersi cura del centro e delle frazioni di Invorio, dando precedenza a chi è rimasto un po’ più indietro. Un ringraziamento agli uffici comunali, alla Giunta comunale con gli assessori Michela Baratelli e Daniele Giaime e tutta la maggioranza consiliare”.