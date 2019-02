Brovelli lascia: è uno dei punti all’ordine del giorno e si attendono di sapere le motivazioni di questa scelta.

Brovelli lascia: nuovo ingresso in consiglio

E’ convocato per lunedì 4 febbraio alle 20.30 nell’aula magna del municipio il Consiglio comunale. Otto i punti all’ordine del giorno. Tra cui spicca in particolare la surroga della consigliera dimissionaria Laura Brovelli. Si attende la seduta per conoscere i motivi, qualora vengano comunicati, di questa decisione e il nome del consigliere che prenderà il suo posto. Si parlerà anche di programmazione di lavori pubblici e di bilancio finanziario di previsione 2019 – 2021. Infine spazio a una sola interrogazione presentata dai consiglieri Alessandro Travaini e Antonino Muscarà in merito al «Mancato utilizzo dell’impianto di filodiffusione»