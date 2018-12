Cambio nel gruppo di minoranza Rinnoviamo Varallo. Si è dimessa Vania Tommasini.

Dimissioni per la consigliera Vania Tommasini del gruppo consigliare Rinnoviamo Varallo. Le motivazioni sono riconducibili a impegni personali e alla volontà del gruppo di far fare esperienza a più consiglieri. Già consigliere anni fa non subentra Marcello Prone ma Elena Macario.

Il gruppo attuale è quindi composto da Gianni Giardina, Joshua Carlomagno, Davide Grazioli ed Elena Macario