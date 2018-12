Consiglio comunale convocato per la serata di lunedì 3 dicembre. In aula si parlerà della convenzione per la caserma.

Consiglio comunale lunedì

Tutto pronto per la prossima seduta del consiglio comunale castellettese. Lunedì 3 dicembre infatti, a partire dalle 21, si parlerà di moltissimi argomenti. I rappresentanti dei tre gruppi consiliari castellettesi si troveranno come sempre in aula consiliare per discutere di numerose novità riguardanti il bilancio e le convenzioni per la gestione di alcune strutture locali. Nessuna mozione e nessuna interpellanza saranno in discussione nel corso della serata.

Si parlerà anche della convenzione della caserma

Numerosi i punti all’ordine del giorno. Si parlerà soprattutto della convenzione per la nuova costruzione di un archivio all’interno della caserma dei carabinieri del paese. La convenzione è stata stipulata con il Comune di Varallo Pombia ed è stata oggetto nelle scorse settimane di alcune polemiche accese dai rappresentanti dell’Amministrazione varalpombiese nei confronti dei vicini di Pombia. Si parlerà poi della convenzione per la gestione della scuola materna dell’istituto Negri Viganotti Barberis, di alcune varianti al piano regolatore e di qualche variazione al bilancio.