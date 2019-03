E’ Massimo Stilo il candidato Pd per Castelletto Ticino. Il candidato della Lega, lo ricordiamo, è invece Massimiliano Ferrario.

Pochi giorni dopo l’annuncio della candidatura di Ferrario anche l’attuale gruppo di maggioranza, espressione del Pd, è uscito allo scoperto, ufficializzando la scelta di Massimo Stilo come candidato sindaco.

Non è stata un’autocandidatura, ma al contrario il risultato di un confronto con tante opinioni e tanti sentimenti di numerose persone che abbiamo interpellato in questo periodo. Con dedizione e puntualità Massimo ha sempre seguito le emergenze ed è stato vicino ai tanti problemi posti dai cittadini di Castelletto. I cittadini ci hanno chiesto che fosse lui a portare avanti questo percorso, con lo spirito che ha sempre animato la nostra esperienza amministrativa.

In paese si chiacchierava di una presunta rottura interna sulla scelta del candidato? Siamo sempre stati uniti e lo siamo ancora di più adesso che è stato scelto il nome di un candidato sindaco. Tutte le persone che sono qui oggi (oltre allo stesso Stilo Marta Moalli, David Guenzi, Matteo Besozzi, Vito Diluca, Sonia Fanchini, Claudia Gnemmi e Alessandra Zarini, ndr) faranno parte della lista che sta per nascere. Gli altri componenti della Amministrazione ora uscente che ho contattato in questi giorni, se magari non hanno accettato di far parte della lista per motivi personali o di lavoro, mi hanno detto compatti “Sono a disposizione”.